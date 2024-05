Tra “tolleranza zero” e giovani da riavvicinare al vino: le riflessioni di Cristiana Lauro

Le parole, fuori dal coro, di una firma storica del vino italiano, oggi per Dagospia, e autrice del libro “Wine not? Racconti di enofanatismo”. “I giovani bevono sempre meno vino, perchè diventato troppo elitario, nel linguaggio ma a volte anche nel prezzo al ristorante. E attenzione alla tendenza enogastropazzoide”. E poi la domanda, provocatoria: “e allora, esperti di vino, sommelier, appassionati, enofissati, giratori di bicchieri, dite la verità: non era forse meglio non capirci una mazza?”

