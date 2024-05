Logistica, calo dei consumi, costo del denaro, accesso al credito: cosa incide di più sul business del vino italiano? L’analisi, a WineNews, di Andrea Toma, responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio Censis. “Il calo della domanda interna è un problema che ci portiamo avanti da tempo. Nella domanda estera dei nuovi mercati, invece, incidono problemi di logistica come nel Canale di Suez. Sui costi regna l’incertezza per tutti, l’accesso al credito colpisce soprattutto le piccole aziende. Ma, forte della sua qualità, per l’Italia del vino è il momento di fare concorrenza ai competitor”.

