“Le difficoltà ci sono sempre state, ma siamo imprenditori e dobbiamo affrontare il cambiamento”

A WineNews le riflessioni di Lamberto Frescobaldi, alla guida di Unione Italiana Vini (Uiv) e di una delle cantine più storiche del Belpaese. “Fare impresa è difficile, farlo nel vino, che richiede tempi lunghi, lo è ancora di più, dobbiamo avere la capacità di guardare molto in avanti, di essere umili quando le cose vanno bene, e determinate quando non vanno bene, per farle andare meglio. I consumi calano e caleranno nei mercati più maturi. Ma possiamo aprirne altri in tutto il mondo. Il cambiamento fa paura, ma dobbiamo affrontarlo”.

