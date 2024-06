Se la “Cucina Italiana” diventerà Patrimonio Unesco lo sapremo solo a Novembre 2025

“Il dossier di candidatura della Cucina Italiana all’Unesco è in valutazione, e prima di Novembre 2025 non avremo alcun esito”. Così, a WineNews, Pierluigi Petrillo, direttore Cattedra Unesco Università Unitelma Sapienza, rispondendo anche ad una nostra curiosità: visto che la cucina è sperimentazione continua, l’Unesco non rischia di fossilizzarla? “Ottima domanda. Già in passato abbiamo detto come sia dinamica e cambi continuamente, arricchendosi delle culture dei popoli che circolano in Italia. Sarà sempre così, anche dopo il riconoscimento”. Che “sarà la prima volta per una cucina”.

