“In Europa diremo no ai tagli alla promozione dell’agroalimentare, lavorando con altre Nazioni”

Parla il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “tante misure per il settore, e anche per il vino, nel Dl Agricoltura, dalla moratoria sul credito ai fondi per ristorare le aziende colpite dalla peronospora, con 47 milioni di euro, guardando anche a quello che succederà quest’anno, ma non solo. Il principio della nostra azione è quello di ascoltare le associazioni di categoria per capire quello di cui hanno bisogno le imprese, e poi rendere chiare le cose anche dal punto di vista normativo”.

