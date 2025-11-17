Cresce in Italia l’interesse per le spezie, complice la diffusione della cucina etnica

Negli ultimi anni, l’interesse degli italiani per le spezie è cresciuto in modo sensibile, complice la crescente disponibilità di miscele etniche nei negozi specializzati - indiani, arabi, orientali - e nei mercati urbani. Tuttavia, molte di queste miscele restano sconosciute o mal utilizzate: il libro “Miscele di Spezie da tutto il mondo” (Il Leone Verde Edizioni, 220 pagine, 19,50 euro) del giornalista Vittorio Castellani, meglio noto come Chef Kumalé, nasce per colmare questo vuoto, offrendo uno strumento pratico, ricco di riferimenti storici e culturali, indispensabile per cuochi, appassionati e comunicatori.

Il volume, il primo pubblicato in Italia interamente dedicato all’universo delle miscele di spezie, è un’opera pionieristica che nasce da 35 anni di viaggi e ricerche in oltre 70 Paesi, e che raccoglie le 50 formulazioni più emblematiche di Europa, America, Asia e Africa. Ogni miscela è presentata con la sua formula originale, espressa sia in grammi che in percentuale, per poterle realizzare da sé e facilitarne l’uso in cucina. A corredo, oltre 20 ricette che ne illustrano l’applicazione, e una ricca sezione storica che ne racconta origini, diffusione, aneddoti e curiosità. Alcune miscele sono firmate da grandi chef, intervistati dall’Autore nei rispettivi Paesi d’origine, tra cui: Sanjyot Keer (India), Frank Brigsten (Stati Uniti), Ricardo Muñoz Zurita (Messico) Choumicha Chafay (Marocco) e David Bedu (Francia-Italia). Il volume è impreziosito da immagini che ritraggono piatti, mercati e atmosfere dai quattro angoli del mondo.

