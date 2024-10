Cresce la qualità della ristorazione italiana. Che guarda al futuro, forte del suo valore

Le riflessioni di Giancarlo Perbellini, Davide Oldani, Moreno Cedroni e Pino Cuttaia, a Roma per “Ristoranti d’Italia” 2025 by Gambero Rosso. La qualità dei prodotti e della materia prima, e la loro varietà, sono i punti di forza di sempre, abbinati alla creatività che nasce dalla conoscenza profonda delle tradizioni e dei territori. Che rendono possibile il racconto dei territori e del cibo, anche a partire da ingredienti semplici, in un modo contemporaneo. Mentre agli chef è sempre più richiesto di essere imprenditori a 360 gradi della ristorazione.

