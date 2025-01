Crisi climatica: “non è troppo tardi. Si può cambiare rotta, ma non possiamo più aspettare”

A WineNews Filippo Giorgi, esperto internazionale di modellistica del clima, studio dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sociali: “non è troppo tardi: la via dell’Accordo di Parigi è ancora percorribile con la transizione ecologica, ma non si può più aspettare. La crisi climatica di oggi dipende dagli ultimi 40 anni e domani dipenderà da cosa facciamo ora”. Attenzione all’acqua dolce che, tra piogge estreme, siccità, scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello del mare, “sarà il bene più prezioso del secolo: potrebbero combattersi guerre per averne”.

