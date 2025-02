Croce di Mezzo, Docg Brunello di Montalcino 2020

Croce di Mezzo si trova in un angolo di Montalcino, fra il Greppo e il poggio di Podernovi, che era un crocevia (appunto) importante del territorio: proprio qui, in località “La Croce”, partiva la strada che, dalla provinciale per Sant’Antimo, portava giù verso il cuore della Val d’Orcia. In questo snodo la famiglia Nannetti ha costruito la sua azienda agricola, compresa di agriturismo e di una produzione rara di rosolio da grappa di vinacce. Nel 2022 due famiglie piemontesi del vino - Faccenda e Schembri - hanno rilevato l’attività, dando nuova linfa al vino, ma anche all’ospitalità. I vigneti si trovano intorno alla cantina: sono in tutto poco meno di 5 ettari, tutti coltivati a Sangiovese e trasformati in rosato, Rosso di Montalcino, Brunello e Brunello Riserva. Le piante sostano su terreni misti ad argilla, sabbia, quarzi e tufo, a 400-450 metri di altezza. In cantina botti grandi da 25 ettolitri e fermentazioni spontanee. Il Brunello 2020 è carnoso ed ematico, con freschi aromi balsamici e la polpa della frutta rosa matura; il sorso ha buona sapidità e una decisa nota agrumata che allunga il sorso con dolcezza.

(ns)

