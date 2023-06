Cusumano, Doc Sicilia Grillo Tenuta Monte Pietroso Shamaris 2022

Le uve dello Shamaris arrivano dalle vigne delle contrade di Monte Pietroso e Marchesa, che si trovano nella campagna di Monreale in una delle tenute dei fratelli Cusumano, griffe enoica siciliana ormai consolidata. I vigneti, posti ad un’altezza sul livello del mare che sfiora i 500 metri, sono allevati su terreni sabbiosi con esposizione a nord. La versione 2022 di questo Grillo in purezza è fermentata e maturata in acciaio per 4 mesi. Al naso, i profumi sono quelli degli agrumi, dei frutti a polpa bianca maturi con tocchi di erbe aromatiche. In bocca, il sorso è tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo saporito e dal finale sapido dai ritorni ancora agrumati e fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2023