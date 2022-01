Cusumano, Doc Sicilia Nero d'Avola 2020

Quella dei fratelli Diego e Alberto Cusumano, dal 2000 ad oggi, è probabilmente una delle imprese viticole del meridione nazionale che è andata incontro ad una delle più rapide crescite qualitative e quantitative, diventando una protagonista assoluta dello scenario enoico siciliano. Anche sui vini d'entrata, come questo Nero d'Avola carnoso al naso e in bocca, vivace nei profumi e sapori di ribes rossi, viola e arancia tarocco. Oggi Cusumano conta su 520 ettari a vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie, ottenute in areali diversi, da Ficuzza nel palermitano a San Giacomo non lontano da Caltanissetta, da Monreale a Pachino, da Monte Pietroso ad Alta Mora sull’Etna.

Copyright © 2000/2022