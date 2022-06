Cusumano, Terre Siciliane Igt Bianco Tenuta Ficuzza Angimbè 2021

Quella dei fratelli Diego e Alberto Cusumano, dal 2000 ad oggi, è probabilmente una delle imprese viticole del meridione nazionale che è andata incontro ad una delle più rapide crescite qualitative e quantitative, diventando una protagonista assoluta dello scenario enoico siciliano. 520 gli ettari a vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie, ottenute in areali diversi, da Ficuzza nel palermitano a San Giacomo non lontano da Caltanissetta, da Monreale a Pachino, da Monte Pietroso ad Alta Mora sull’Etna. L’Angimbè 2021 è un bianco dalle fragranti note di frutta bianca ed erbe aromatiche al naso, mentre il sorso possiede vivacità e un bel finale sapido, succoso e lungo.

(ns)

