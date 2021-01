Cuvage, Docg Brachetto D'Acqui Acquesi Valle delle Rose 2019

Il progetto Cuvage, che in una sola parola riunisce i termini “cuvée” e “perlage”, incarna dal 2011 ad Aqui Terme l’anima spumantistica a Metodo Classico del gruppo Mondo Del Vino. Holding da oltre 100 milioni di euro di fatturato, con sede a Forlì, che comprende anche le cantine MGM a Priocca (Cuneo), Acquesi, specializzata in metodo Martinotti, Ricossa, azienda astigiana che nasce come distilleria e oggi produce un portafoglio etichette molto diversificato (Acqui, Nizza, Barolo e Barbaresco), Poderi dal Nespoli, che si trova in Emilia Romagna, Barone Montalto in Sicilia e Codici Masserie in Puglia. La storia di questo gigante enoico del Bel Paese comincia nel 1991 grazie all’intuizione di Alfeo Martini con i due soci Roger Gabb e Christoph Mack, con la costituzione di MGM (acronimo dei nomi dei tre fondatori) per produrre e commercializzare il vino italiano e che nel 2013 entra nel gruppo Mondo Del Vino Spa. La svolta nel 2017 con il cambio generazionale da Alfeo Martini al nuovo team. La governance prevede oggi un sistema composto da un consiglio di sorveglianza, in cui ai fondatori si aggiunge Giorgio Rubini, e da un consiglio di gestione con il compito di tracciare le strategie di medio e lungo periodo. Di colore rosso vivo e dalla spuma vivace, il Brachetto Acquesi Valle delle Rose 2019 profuma di agrumi e rosa. In bocca, il sorso è immediatamente dolce, morbido e ben bilanciato.

