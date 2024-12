CVCG, Doc Cellatica Superiore 2021

Siamo a Gussago, in piena Franciacorta. Che però al tempo non c’era, come la intendiamo noi oggi. Perlomeno al tempo in cui nacque la Cooperativa Vitivinicola Cellatica Gussago, cioè nel 1952. Unica cooperativa del territorio ad unire piccoli proprietari conferitori - che oggi sono 15 - è anche fra le poche aziende rimaste nella nota zona spumantistica a produrre il Cellatica, Doc istituita nel 1968 e che deriva da una secolare tradizione di vino rosso risalente al Cinquecento. Intenso e caloroso, il Cellatica Superiore 2021 è contrastato fra i profumi delicati di talco, viola e camelia, quelli dolci della polpa di mora e prugna, quelli scuri di corteccia e rovi, e quelli speziati di liquirizia e chiodi di garofano. In bocca ha buona aderenza centrale e allungo acido laterale; ha calore chiaro e tonalità aromatiche scure, confermando il contrasto percepito al naso. Chiude su note erbacee e lievemente amaricanti, addolciti dal succo di melograno. Un vino piacevole e nient’affatto scontato. Ovviamente la cooperativa produce anche vino Franciacorta, come pure Curtefranca, l’Igt Sebino e l’Igt Ronchi di Brescia: in tutto una decina di etichette che raggiungono una produzione annua di 100.000 bottiglie, a partire da 12 ettari di vigna - distribuiti fra Gussago, Cellatica, Monticelli Brusati, Brescia e Concesio, dalle esposizioni, altitudini, clima e suoli differenti - dove coltivano principalmente vitigni rossi.

(ns)

