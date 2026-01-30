Da Château Lafite a Tignanello e Bartolo Mascarello: i top dell’asta di Berry Bros. & Rudd

Da una rarissima bottiglia di Château Lafite Rothschild del 1869, perla di Pauillac e della storia di Bordeaux (stima d’asta dalle 25.000 alle 50.000 sterline), alle 12 bottiglie di Château Latour 1958 (12.000-18.000 sterline), eccellenza sempre di Pauillac, fino allo Château Mouton Rothschild 1945, rimanendo sempre nei vigneti bordolesi, con un valore stimato dalle 10.000 alle 15.000 sterline. Ed ancora, altre 12 bottiglie di Château Latour, ma della vendemmia 2009 (7.800-11.400 sterline), e le 12 di Château Cheval Blanc di Saint-Émilion, ancora da Bordeaux (7.000-11.000 sterline). Sono i top lot dell’asta live “A Historic Collection: Direct from the Cellars of the Berry & Rudd Families” by Berry Bros. & Rudd (23 gennaio-3 febbraio), nome che è un riferimento per tanti collezionisti del mondo, tra i più antichi ed importanti wine merchant Uk, e fornitore ufficiale della Casa Reale d’Inghilterra, che recentemente ha fatto il proprio ingresso nel mercato delle aste di vini pregiati (ne avevamo già parlato in un precedente articolo), e che propone una serie di gioielli dalle cantine delle famiglie Berry & Rudd.

E dopo i primi cinque lotti, è sempre la Francia a dettare legge, grazie a vini-icona come le 12 bottiglie di Château Margaux del 2000 (6.600-9.600 sterline), con Château Latour che ritorna nuovamente con l’annata 2000 presente in ben 3 lotti (6.000-9.000 sterline). Ed ancora, l’imperiale di Château Ausone 2005 (6.000-9.000 sterline), sempre da Bordeaux e da Saint-Émilion, per poi passare allo Château Mouton Rothschild 2000 con una bottiglia formato da 500 cl con una stima dalle 6.000 alle 9.000 sterline. E in Top Ten c’è ancora Bordeaux con Château Haut-Brion di Pessac-Léognan annata 2000, con 12 bottiglie stimate dalle 5.400 alle 7.800 sterline.

L’Italia è presente con due “alfieri” della propria enologia, tra i simboli di Toscana e Piemonte e, quindi, il Tignanello di Marchesi Antinori 2015 (600-900 sterline per 6 bottiglie) e il Barolo 2010 di Bartolo Mascarello presente con due magnum (stimate dalle 250 alle 375 sterline, cifra che è già stata superata dalle offerte correnti).

