Da Ciacco - San Quirico d'Orcia (SI)

via Dante Alighieri, 30/A

Il Ristorante da Ciacco di San Quirico d’Orcia, nato nel giugno del 2005, propone con confortante continuità una solida cucina di territorio, eseguita con ottime materie prime di produzione locale, nel rispetto della stagionalità del prodotto. Accanto a questo si affianca un pizzico di misurata e ben concepita creatività dello chef Giorgio Costa che realizza piatti come l’uovo bio cotto a 62° su crema di patate rigatino croccante, salsa al tartufo biscotto di pecorino stagionato delle crete senese, gnudi di ricotta, ristretto di funghi porcini dell’Amiata e riccioli croccanti al peperoncino. Ed ancora, lombo di cinghiale nostrano cotto al “Giusto Rosa”, riduzione della sua marinata castagne amiatine e verdure autunnali. Per ben finire, cannolo farcito di mousse di ricotta con uva passa e crema inglese. Il locale è fresco vincitore della quarta edizione di “Tra borghi e cantine” la manifestazione di Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena.

