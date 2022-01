da Ercole - Crotone

Ercole Villirillo a Crotone (e non solo) - da tempo un punto di riferimento - ora è anche entrato a far parte dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo, il che significa segnalare un piatto scelto dal menù esemplare di tutta una cucina proposta dal locale e dalla zona. Ercole punta sulla sua Carbonara pitagorica, omaggio al filosofo e matematico greco Pitagora, alla scuola che fondò da queste parti e al pesce freschissimo dello Ionio calabrese: nel caso in questione la musdea, con spolverata di bottarga di spigola. Piatto delicatissimo, leggero e gustoso, senza dimenticare i classici spaghetti con i ricci, gli gnocchi al tonno e pistacchio e gli spaghetti al Dio Nettuno, ovvero con gli anemoni di mare, altro must di Ercole. Ma sono notevoli anche i crudi e i secondi, dai bianchetti alla griglia alle polpettine con popotola, fino ai calamaretti conditi con cicoria e mollica e poi arrostiti. Doveroso omaggio alla cucina crotonese sono anche i piatti di terra, che sfruttano bene funghi e formaggi della Sila.

Copyright © 2000/2022