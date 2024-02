Da “Grandi Langhe” a “Grande Piemonte”, per un progetto che unisca tutti i Consorzi della Regione

Riprende forma un cammino iniziato con “Piemont Land”, poi interrotto, e ora ripartito con “Grandi Langhe”. Matteo Ascheri, presidente (uscente) del Consorzio del Barolo: “lo proposi quando ero presidente di Piemonte Land, ma non passò. Adesso è un’evoluzione naturale del progetto “Grandi Langhe”, a nostra guida, visto che lo abbiamo iniziato, creato e che abbiamo lo slot temporale. Siamo un Consorzio, lavoriamo nell’interesse esclusivo delle aziende, non siamo enti terzi con i loro obiettivi, come fiere o guide del vino” ...

