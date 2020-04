“Da questa crisi dobbiamo imparare ad avere maggior rispetto per cibo e vino”

A WineNews, le riflessioni sulla Pasqua in tavola, e sul dopo Covid, di Massimo Montanari, tra i massimi esperti di storia dell’alimentazione. “L’uovo su tutti è simbolo di rinascita, in una Pasqua che ogni religione declina in modo diverso, ma sempre nel senso della ripartenza. Come quella che tutti speriamo da questa crisi. E se alla fine porteremo con noi il maggior rispetto che abbiamo in questo momento del cibo, del vino e dell’agricoltura, ci avrà almeno insegnato qualcosa di importante per il futuro.

