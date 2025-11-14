Dagli onigiri di Totoro agli iconici bentō, il legame tra cibo e cultura negli anime giapponesi

Un percorso immersivo alla scoperta dei piatti più iconici dell’animazione giapponese, dai ramen di Naruto agli onigiri di Totoro, fino ai bentō dei grandi maestri come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto: dal 15 novembre 2025 al 6 aprile 2026 arriva a Milano Spazio Varesina 204, la mostra evento “Itadakimasu - Le storie nascoste nella cucina degli anime”, che trasforma i piatti iconici dell’animazione giapponese in esperienze culinarie reali. Curata dal food influencer Sam Nazionale (@pranzoakonoha su Instagram) e dalla scrittrice Silvia Casini, l’esposizione, ideata e prodotta da Vertigo Syndrome, condurrà il pubblico in un viaggio sensoriale che intreccia immaginazione e tradizione culinaria del Sol Levante, trasformando il cibo dei cartoni animati in un’esperienza fatta di colori, profumi e suggestioni del Giappone più pop.

L’itinerario, articolato in nove sale scenografiche, propone sedici video-ricette originali, trentotto sculture realizzate con la tecnica giapponese dello shokuhin sampuru, quattordici stampe ukiyo-e, ventidue poster dedicati allo Studio Ghibli, trentasette poster e quattro cartonati di celebri anime giapponesi, oltre alle illustrazioni di Loputyn e Blackbanshee, contenuti interattivi e un ricco bookshop tematico. Di particolare divertimento per i visitatori sarà la possibilità di esibirsi all’interno di un caratteristico cafè giapponese, sul palco di un vero karaoke, cantando a squarciagola le sigle degli anime più amati. A ogni visitatore verrà inoltre consegnato all’ingresso un piccolo ricettario di piatti giapponesi ispirati agli anime e scritto personalmente dal curatore della mostra. Sul retro del ricettario si troveranno invece le istruzioni per partecipare a una coinvolgente caccia al tesoro a tema, pensata per rendere l’esperienza ancora più partecipata e divertente.

