daGorini - San Piero in Bagno (FC)

Il ristorante daGorini di San Piero in Bagno, frazione del comune di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, è, dal 2017, animato dal talento dello chef Gianluca Gorini, che prepara piatti giocati su un intrigante connubio tra i diversi riferimenti alla tradizione culinaria del territorio e divagazioni più estrose, rivelandosi sempre come una cucina golosa, creativa ed originale. Si va, per cominciare, dal carciofo ripassato alla brace, salsa di carciofo e pesto nero di erbe tostate, ai funghi trovati, cavolo nero croccante e latte di mandorla. Tra i primi dalle linguine, salsa di rosa canina, pasta di olive e maggiorana, alla pasta ripiena di cacciagione, brodo di funghi, alghe, verdure e spuntature. E tra i secondi, con le animelle di vitello arrosto, verza gratinata, nocciola ed estratto di arancia o il piccione scottato alla brace, estratto di alloro e cipolla al cartoccio, concludendo con la zuppa inglese “daGorini” o la zucca candita, arancia, cioccolato al ginepro e uva fragola.

