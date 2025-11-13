Dai nigiri agli hosomaki, ecco dove mangiare i migliori sushi del Belpaese

La passione degli italiani per la tradizione gastronomica giapponese è evidente (e dilagante) in tutta la Penisola: dal fiorire dei banchi dedicati all’omakase (ovvero i “menu al buio” scelti dallo chef) alla crescita costante degli eleganti locali di fine dining, dal boom delle izakaya (locali informali) ad un’attenzione sempre maggiore nei confronti del sake e della mixology del Sol Levante. Ce lo racconta la nuova “Guida Sushi” 2026 del Gambero Rosso, giunta alla sua edizione n. 3, con 230 indirizzi e oltre 50 novità. Aumentano i premiati con le Tre Bacchette (42), 4 i premi speciali e la nuova sezione dedicata a take away, botteghe specializzate e izakaya. La Novità dell’Anno, Ruri Kaiseki, è a Napoli, mentre Milano si conferma al vertice della classifica (12 premiati, con 4 new entry), seguita da Roma (6 premiati, con 2 novità) e Torino (3 premiati, con 1 novità).

Si arricchisce anche la rosa dei premiati con le Tre Bacchette - massimo rating in termini di eccellenza - che passano a 42, con 11 nuovi ingressi distribuiti lungo tutto il territorio. Quattro i Premi Speciali: novità dell’anno (Ruri Kaiseki a Napoli), valorizzazione del sake (Iyo Omakase a Milano ed Enosake a Roma), miglior carta dei vini (Uni Restaurant a Cervia) e miglior proposta di bere miscelato (Sentaku Izakaya a Bologna). Novità assoluta di questa edizione è l’appendice dedicata non solo ai migliori take-away, ma anche alle botteghe specializzate e agli izakaya, per chi cerca un tipo di esperienza autentica e informale, senza rinunciare alla qualità.

“La cucina giapponese in Italia ha raggiunto un livello di maturità impensabile solo pochi anni fa. Nei ristoranti in Guida ritroviamo quella complessità di cotture, ingredienti e tradizioni che rende la cucina nipponica così tremendamente affascinante. E oggi assistiamo a contaminazioni sempre più interessanti, sia come sapori che nei modelli di ristorazione”, commenta Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso. Secondo Pina Sozio, curatrice della Guida: “Il focus sul sushi ci permette un punto di osservazione privilegiato su una specialità che rappresenta al meglio, nella sua essenzialità, il rigore della tradizione giapponese. Essenzialità che ha conquistato tutta la Penisola, con un successo di estimatori in perenne aumento”.

Focus - Il top della “Guida Sushi” 2026 del Gambero Rosso

I nuovi “Tre Bacchette” 2026

Miyabi - Torino

Azabu10 - Milano

Hatsune Zushi at Ronin - Milano

IYO Kaiseki - Milano

IYO Restaurant - Milano

Yamaneko - Udine

Ambar - Firenze

Moon Asian Bar dell’Hotel Valadier - Roma

Nomisan - Roma

Ruri Kaiseki - Napoli

Urubamba - Napoli

I Premi Speciali 2026

Novità dell’Anno - Ruri Kaiseki (Napoli)

Valorizzazione del Sake - IYO Omakase (Milano) e Enosake (Roma)

Miglior carta dei vini - Uni Restaurant (Cervia)

Miglior proposta di bere miscelato - Sentaku Izakaya (Bologna)

