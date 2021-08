Dai Pennisi Macelleria con cucina - Linguaglossa (CT)

Sembra aver trovato una dimensione decisamente gourmet il paese di Linguaglossa, alle pendici dell’Etna. C’è lo Shalai con la sua stella Michelin, ma c’è anche “Dai Pennisi Macelleria con cucina”, 50 anni di carriera, che da tre è anche una trattoria. Qui si possono gustare piatti semplici ma di assoluta bontà (come la “Non Scotta”, tartare di manzo in tre varianti: chutney di cipolla rossa, maionese alla senape, tuorlo morbido croccante, o la “Linguaglossa”, lingua di vitello con battuto di giardiniera e misticanza in salsa salmistrata con scaglie di grana) a mettere, evidentemente, al primo posto la cultura delle carni, dei tagli e delle frollature. Prima Saro e oggi il figlio Luciano e il nipote Rosario Pennisi portano avanti questa solida tradizione e, insieme al sommelier Gerarda Lipari e lo chef Antonio Grasso, fanno da guida in un bel percorso tra le bontà dell’Etna.

I TOP 5 DI “DAI PENNISI”

1. Cottanera, Etna Rosso Feudo di Mezzo 2016 - € 37,00

Rosso pieno e ben eseguito dai profumi netti e dal gusto dinamico

2. Alta Mora, Etna Rosso Guardiola 2014 Magnum - € 130,00

Bella interpretazione del carattere dei rossi etnei

3. Passopisciaro, Etna Rosso Passorosso 2017 - € 36,00

Un grande vino in una grande vendemmia

4. Graci, Etna Bianco Arcurìa 2017 - € 55,00

Dinamico e fresco questo bianco del Vulcano

5. Girolamo Russo, Etna Rosso Feudo 2017 - € 70,00

Resta sempre uno dei classici della produzione rossista dell’Etna

