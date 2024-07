Dal “costo di produzione” ai contratti su uva e vino, le novità del “Dl agricoltura”

“Tante novità, come l’introduzione dei concetti di “costo medio di produzione” e di “costo di produzione”, che che incidono sui contratti di acquisto uve e vino, per i quali sono anche riformulate le sanzioni per chi sgarra. Importante anche il collegamento digitale tra registro e schedario vinicolo. Ma si interviene più in generale su tutto il settore agricolo, con aiuti come la sospensione dei mutui per chi ha subito perdite importanti per il clima, e non solo. Con attenzione particolare alla tutela del lavoro e alla lotta al caporalato”.

Copyright © 2000/2024