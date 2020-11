Dal food delivery alla filiera agroalimentare: la ristorazione in crisi secondo Davide Paolini

Ai nuovi lockdown regionali il mondo della ristorazione risponde con scoramento e food delivery, “che però sono solo un palliativo”. E se in estate c’è stato qualche segnale di ripresa, “la fuga verso l’esterno, lontano dalle città, premierà le tavole meno impegnate e genuine”. Ma nell’immediato futuro, “quando ci sarà una ripresa, a pagare saranno soprattutto i modelli di business più nuovi, legati esclusivamente al guadagno. I grandi stanno già pagando, perché già prima spesso non erano sufficienti gli introiti dei posti a sedere per chiudere i bilanci in positivo”.

