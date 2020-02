Dal Forno, Docg Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2002

Quando ho visitato la cantina di Dal Forno mi ha molto colpito l’evidente dicotomia tra le sue etichette e la cantina. Mentre le prime rimandano al passato, tanto da sembrare scritte a penna su carta d’altri tempi, la cantina è invece un affascinate concentrato di tecnologia iper-moderna dove l’igiene regna sovrana. Così che ogni bottiglia di Dal Forno è connubio perfetto tra il lavoro di un anno in campo del vignaiolo e un uso della tecnologia in cantina finalizzato esclusivamente alla conservazione delle caratteristiche varietali e territoriali delle uve, per far nascere vini che siano campioni autorevoli nella loro tipologia. Vino di rara pulizia, eleganza e potenza l’Amarone 2002 conserva ancora un bel colore rubino intenso dai riflessi brillanti, al naso impattano subito sentori di piccoli frutti rossi e neri ben maturi ma integri, arancia sanguinella, tabacco da sigaro, cioccolato e spezie che rimandano a noce moscata e pepe nero. Pieno e spesso il sorso, ma ben governato da una fittissima trama tannica che ingabbia bene l’abbondanza alcolica e la dolcezza del frutto, per un finale balsamico e di lunghissima persistenza.

(Massimo Lanza)

