Dal Forno, Docg Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2015

Dal 2020, a portare avanti i successi di un’azienda che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio mito per gli appassionati di Amarone, c’è Marco Dal Forno, deciso a continuare nel solco della profonda esperienza maturata dal padre Romano, riassumibile in un’attenzione a dir poco maniacale sia in vigna che in cantina. L’Amarone Vigneto Monte di Lodoletta 2015 profuma di frutti di bosco maturi, rimandi balsamici, erbe aromatiche e rose appassite. In bocca, il sorso è ben bilanciato tra un frutto polposo e una buona dose di acidità, con i tannini, assai levigati, a fare da contrappunto. Lungo il finale ancora sul frutto, questa volta l’arancia, insieme a tocchi di liquirizia.

