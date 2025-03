Dal Forno, Docg Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2018

È cominciata, negli anni Ottanta del secolo scorso, nella piccola proprietà di famiglia e con una produzione del tutto casalinga l’epopea enoica di Romano Da Forno, che è riuscito a costruire, quasi dal nulla, una delle migliori realtà produttive della Valpolicella, ormai assurta nell’Olimpo dei top player dell’areale, con vini per di più unanimemente riconosciuti di culto a livello mondiale. L’Amarone della Valpolicella 2018 profuma intensamente di frutti neri in confettura, amarena, agrumi, cacao, liquirizia, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è pieno, potente e di grande persistenza, dai tannini fittissimi e dal finale dai tocchi balsamici e dai ritorni fruttati.

