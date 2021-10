Dal Prosek croato al difficile equilibrio tra “vino e salute” in Ue: parla Gian Marco Centinaio

A WineNews le riflessioni del Sottosegretario alle Politiche Agricole con delega al vino: “serve un grande lavoro a livello tecnico-giuridico ma anche comunicativo e diplomatico. Siamo in una fase storica in cui in Europa si affronta il tema dell’agroalimentare con troppa superficialità, mettendolo in contrasto con salute e ambiente. Il tema della tutela delle denominazioni è centrale, è alla base del valore aggiunto dell’agricoltura di qualità, italiana ma non solo”.

Copyright © 2000/2021