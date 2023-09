“Dalla paura nasce il coraggio. Investiremo sicuramente ancora nel vino”. Parla Oscar Farinetti

Da Fontanafredda, una delle 11 cantine messe insieme dall’imprenditore, dal Piemonte alla Sicilia, le riflessioni sul presente e sul futuro del vino. “L’Italia ha ancora un potenziale enorme da cogliere nel mondo. Le denominazioni? Forse vanno riviste e razionalizzate, ma deve restare il legame con il territorio, che è la nostra forza. È incredibile che in un Paese come l’Italia non ci sia l’educazione agroalimentare a scuola, a partire dalle elementari. Dobbiamo studiare di più il cibo”.

