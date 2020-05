Dalla riapertura dei ristoranti alla regolarizzazione dei migranti: a WineNews Dario Stefano

“Abbiamo lavorato per garantire una ripartenza della ristorazione capace di tenere insieme le indicazioni delle autorità e le necessità, economiche ma non solo, di un settore fermo. Le misure di sostegno saranno all’interno del Decreto Ripresa, che muoverà 57-58 miliardi di euro, ma avremo necessità di ulteriori strumenti in grado di rispondere alle esigenze ed alle situazioni per come si svilupperanno. Regolarizzare gli immigrati vuol dire sottrarli alla clandestinità e rispondere alle necessità del mondo agricolo”.

Copyright © 2000/2020