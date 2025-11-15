Dalle basi della panificazione ai dolci festivi, la cucina gluten free non è mai stata così buona

Non un ricettario, ma una vera e propria guida di riferimento per chi vive la celiachia ogni giorno o sceglie un’alimentazione senza glutine per consapevolezza, necessità o gusto: con “L’arte della cucina senza glutine” (Gribaudo, 240 pagine, 22 euro), Valentina Leporati firma un’opera che segna un punto di svolta nella divulgazione gastronomica gluten free. Pagina dopo pagina, il libro accompagna lettrici e lettori in un percorso che unisce rigore e ispirazione: dalle basi della panificazione ai dolci delle feste, dai menu pensati per i più piccoli ai contributi di esperti del settore. Tutto è pensato per rendere accessibile e appagante la cucina quotidiana, nel rispetto delle esigenze alimentari senza mai rinunciare al sapore, alla forma, all’eleganza.

Valentina Leporati, forte di un seguito digitale di oltre 140.000 follower su Instagram (@valentinaleporati), è oggi tra le figure più autorevoli e riconosciute nel mondo gluten free in Italia. Dopo il successo del suo primo libro (oltre 8.000 copie vendute), questo nuovo volume rappresenta una vera “Bibbia” dell’alimentazione senza glutine: autorevole, attuale e inclusiva.

Il risultato è un libro che parla a tutti: celiaci, famiglie, professionisti e appassionati. Perché cucinare senza glutine non è una limitazione, ma un linguaggio da imparare – e da reinventare ogni giorno.

Copyright © 2000/2025