Dalle Langhe, tra Italia e Usa, riparte il 2020 del vino italiano. A WineNews Matteo Ascheri

Il presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco: “territorio in salute ed in crescita, nonostante una 2019 complicata in vigna e mercati incerti”. Il 27 e 28 gennaio il debutto delle nuove annate per “Grandi Langhe”, ad Alba, il 4-5 febbraio a New York per Barolo & Barbaresco World Opening con i palati top d’America e non solo, Massimo Bottura, Il Volo e Alessandro Cattelan: “vogliamo fare crescere il prestigio dei nostri vini, partendo dagli Usa e da una delle sue capitali, ma con un messaggio rivolto a tutto il mondo”.

