Damilano, Docg Barolo Lecinquevigne 2017

Il Barolo Lecinquevigne nasce dall’assemblaggio delle uve allevate in alcune delle zone più vocate della denominazione: Barolo, Grinzane Cavour, Monforte e Novello. La versione 2017 propone uno spettro olfattivo che svaria su più fronti, da quelli fruttati, piuttosto maturi, ai cenni di liquirizia, cioccolato e radici, mentre la bocca è densa, succosa e tendenzialmente sapida. La famiglia Damilano, oggi alla quarta generazione da produttori, conta su un patrimonio viticolo di 53 ettari a vigneti collocati in alcuni dei Cru più importanti dell’areale - Cannubi, Brunate, Cerequio e Liste - che si materializza in una produzione che sfiora le 350.000 bottiglie annue.

(fp)

Copyright © 2000/2022