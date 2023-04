Damilano, Docg Barolo Lecinquevigne 2019

L’attività della cantina inizia nel 1890 quando Giuseppe Borgogno, bisnonno degli attuali proprietari, iniziò a produrre le prime bottiglie. La proprietà passò poi al genero Giacomo Damilano. La quarta generazione, composta da Paolo, Guido e Mario Damilano è oggi alla guida dell’azienda, rinnovando stile e immagine della casa e spostando in avanti l’asse della qualità, con un apporto di modernità, rappresentato, soprattutto, dall’uso del legno piccolo in fase di affinamento. L’azienda può contare su un patrimonio viticolo di 53 ettari a vigneti, per una produzione che sta in media sulle 350.000 bottiglie annue. E se la parte da leone è giocata dal Barolo (l’azienda possiede parcelle di vigneto nei Cru Cannubi, Brunate, Cerequio, Liste e Raviole, oltre che a Barolo, Grinzane Cavour, Novello e Monforte d’Alba, il cui Barolo 2019 ha appena debuttato), anche il resto dell’articolata gamma delle etichette possiede costanza qualitativa. Il Barolo Lecinquevigne nasce dall’assemblaggio delle uve di alcune delle zone più vocate dell’areale: Barolo, Grinzane Cavour, Monforte e Novello. La versione 2019 possiede profumi che spaziano su più fronti: da quelli fruttati, piuttosto maturi, ai cenni di liquirizia, cioccolato, cacao e radici. Le note balsamiche sono accompagnate da tocchi affumicati e al palato il vino offre un sorso morbido e uno sviluppo compatto, che accompagna un finale lungo e ampio.

(fp)

