“Dare liquidità è fondamentale per salvare imprese e filiere”: parla Matteo Lunelli (Altagamma)

“Le considerazioni sulla crisi Coronavirus e sulle misure fin qui messe in campo da parte della guida delle Cantine Ferrari. È un momento molto duro, il segnale positivo è che la voglia degli italiani di gratificarsi con una buona bottiglia o del buon cibo resta, come si vede in questi giorni sui social. Ma è fondamentale tenere in vita le filiere oggi, con rapidità, perchè si possa ripartire con misure specifiche per il post emergenza. Il blocco dell’Horeca pesa tantissimo anche sul vino”.

