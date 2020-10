Dare sicurezza e serenità al cliente oggi più che mai è l’imperativo nelle sale dei ristoranti

A WineNews le testimonianze, in tempo di Covid, di Marco Reitano (La Pergola del Rome Cavalieri) e Marco Amato (Imago Hotel Hassler). La pandemia ha cambiato anche il lavoro di sala, ma tra regole e norme in parte già nel quotidiano (distanziamento e igiene su tutti), con organizzazione e trasmettendo calore e positività al cliente, si può andare avanti e guardare al futuro, pur in uno scenario difficilissimo.

Copyright © 2000/2020