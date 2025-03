Dattilo di Ceraudo - Strongoli (KR)

Caterina Ceraudo è la chef del ristorante Dattilo, che si trova nell’azienda vitivinicola Ceraudo di Strongoli (Crotone). La sua ispirazione arriva direttamente da tutto quello che la circonda, a partire dall’azienda agricola del padre Roberto Ceraudo, pioniere del biologico in Calabria, dove l’orto non è nato come moda green, ma sulla necessità di chi vive e lavora in campagna. Da qui la grande attenzione sulle verdure e sull’olio di oliva. Ma anche sul vino, primo amore della chef (già laureata in enologia). La bravura della Ceraudo è anche negli accostamenti inediti che caratterizzano i suoi piatti, dove c’è molta natura con un richiamo al vegetale importante, pur nella non esclusività vegetariana, legata al microcosmo dell’azienda di famiglia: sessanta ettari di vigneti, uliveti e agrumeti che si spingono fino a guardare il mare. Qui la cucina è quotidiana più che stagionale, dettata dall’andamento della natura nell’azienda, cioè da ciò che è pronto e non da quello che si pensa possa dare la terra.

Copyright © 2000/2025