“Davanti alle istituzioni va ribadito il peso dell’agroalimentare, in Italia come in Europa”

A WineNews Ettore Prandini, presidente Coldiretti, nell’Assemblea nazionale, “Eccezionalismo agricolo e disordine virtuoso”. “Il disordine virtuoso è un approccio verso le istituzioni, soprattutto europee, per far capire l’importanza di agricoltura ed agroalimentare in Italia ed in Europa. Si deve vincere la sfida della sovranità, aumentare la capacità produttiva interna senza delocalizzarla in altri paesi del mondo: l’Europa deve essere protagonista, anche a livello politico, perché non è seconda a sistemi come quello cinese o statunitense”.

