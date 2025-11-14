02-Planeta_manchette_175x100
Dazi Usa, settembre 2025 quarto mese in calo per l’export agroalimentare italiano oltreoceano

A dirlo, su dati Istat, Cia-Agricoltori Italiani: “in un anno persi 282 milioni di euro, e non si può parlare più di crescita annua”
Dazi Usa, settembre 2025 quarto mese in calo per l’export agroalimentare italiano

Quarto mese di calo consecutivo per l’export agroalimentare italiano verso gli Usa: a settembre 2025 il valore delle esportazioni tricolore del settore oltreoceano fa segnare -11%, a conferma del rallentamento innescato dai dazi americani (entrati in vigore il 7 agosto, ma che hanno generato incertezza sul mercato almeno dai primi annunci del Presidente statunitense Donald Trump tra marzo e aprile). Continua, dunque, la netta inversione di tendenza dopo il lungo processo di crescita che aveva contraddistinto, negli anni, le vendite del made in Italy oltreoceano: con il mese di settembre, non si può parlare più, infatti, di crescita annua verso gli Usa. A dirlo è la Cia-Agricoltori Italiani che ha analizzato i dati Istat e che aggiunge anche che, in termini assoluti, nell’estate 2025 (giugno-settembre), sullo stesso periodo 2024, sulle tavole dei consumatori americani sono stati persi 282 milioni di euro.
 Una brusca frenata che pesa anche sul bilancio annuale: nei primi 9 mesi 2025, l’export agroalimentare italiano verso gli Usa scende al -1,2%, invertendo completamente il +4% ottenuto nello stesso periodo 2024. Significa che tra gennaio e settembre 2025, sul 2024, le esportazioni italiane hanno perso circa 70 milioni di euro. Evidenziando, inoltre, come la spinta positiva di inizio anno non sia stata sufficiente a compensare il contraccolpo estivo, segnato dall’ingresso dei nuovi dazi in agosto: il calo dell’export tra aprile e settembre ha, infatti, pesato di più sul totale gennaio-settembre.
“Questi numeri non sono un campanello d’allarme, sono una sirena - osserva il presidente Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini - le nostre imprese stanno affrontando una pressione crescente dovuta ai dazi, che mettono a rischio competitività, margini e programmazione. Servono misure tempestive e negoziati chiari per difendere anni di lavoro e di presenza costruita sul mercato americano”.
Un quarto decremento mensile delle vendite estere che si riflette anche sul saldo della bilancia commerciale agroalimentare verso gli Usa: se si confronta l’avanzo commerciale di settembre 2025 con quello dello stesso mese 2024, l’Istat fa registrare una contrazione del -13%.

