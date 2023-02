De Castro: “il vino e i suoi territori parte fondamentale della cultura e della qualità europea”

WineNews a tu per tu con Paolo De Castro, tra i massimi esperti di legislazione agroalimentare in sede Ue, su aspetti fondamentali come comunicazione e promozione del vino, messa in discussione dalla revisione dell’Ocm e dalle istanze salutistiche che vanno contro al consumo di alcolici. Temi portanti della “Slow Wine Fair” 2023, che si apre domenica 26 febbraio a BolognaFiere, con Slow Food. “La battaglia per la promozione, per ora, è vinta, grazie al lavoro di squadra che ha difeso carne e vino, speriamo che valga anche per il futuro”.

