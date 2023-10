Dei Cappuccini, Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel - Amalfi (SA)

Ristorare lo spirito dormendo nelle ex celle dei monaci e passeggiando lungo il chiostro o nelle terrazze a picco sulla Costiera Amalfitana; infine rinfrancare il corpo all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, riaperto dal Gruppo Anantara da poco, in un convento dei Cappuccini del Duecento e già meta iconica in una delle destinazioni più famose d'Italia. Al suo ristorante gourmet Dei Cappuccini guidato dallo chef Claudio Lanuto vi attendono la Terrina di Agnello alla griglia, zucchine alla scapece e fiore di zucca alla menta; dai Monti Lattari gli Spaghettoni di Gragnano al limone, burro di bufala affumicato totani alla brace; i Crudi “d’arte”, ostriche e crostacei, con il Pan brioches salato, tra i tanti pani eccezionali; a chiudere la Bavarese di limone Sfusato Amalfitano, fragole e basilico. Turismo slow e di charme - con vista mozzafiato - non sono mai stati così vicini, grazie anche alla tavola (arricchita dalla pizzeria La Locanda della Canonica del miglior pizzaiolo al mondo, Gino Sorbillo).

(are)

Copyright © 2000/2023