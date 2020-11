Dei, Toscana Igt Rosato Rosa 2018

Il Rosa 2018 è ottenuto da Sangiovese in purezza ed ha un affinamento rapido di tre mesi in acciaio. Alla vista il suo colore rosa è pallido alla maniera provenzale. I profumi alternano cenni floreali e ricordi di piccoli frutti rossi, con qualche tocco di pietra focaia a rifinitura. In bocca, il sorso è delicato ma goloso, con la fragranza acida protagonista a dar man forte ad una buona acidità. La storia della cantina poliziana con sede a Martiena comincia nel 1964, quando Alibrando Dei acquista i primi terreni a Bossona, passando poi all’acquisizione, negli anni Settanta, della proprietà di Martiena e della villa annessa. L’esordio commerciale arriva però nel 1985, con le prime bottiglie di Vino Nobile di Montepulciano. Oggi, a guidare questa realtà viticola c’è Caterina, che ha portato i vini a marchio Dei tra i protagonisti della denominazione poliziana. La cifra stilistica è sontuosa, con prodotti in grado di sfidare, come pochi altri, il tempo. La materia prima arriva dai vigneti delle sottozone di Martiena, Bossona, La Ciarliana e La Piaggia, ad un’altezza media di 300 metri sul livello del mare, che occupano una superficie di 60 ettari, per una produzione media annua di 230.000 bottiglie. I vini della casa possiedono profumi avvolgenti, strutture robuste e articolate, accentuate da un uso generoso dei legni di affinamento, non rinunciando tuttavia a carattere e finezza.

