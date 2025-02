Del Bravo (Ismea): “rossi toscani in salute. Soffre la Gdo, ma non è il canale principale”

“I vini rossi della Toscana in sofferenza? Dipende dai mercati. Nella Grande distribuzione una flessione c’è, ma non è quello il canale di riferimento. Visti gli imbottigliamenti del 2024 immagino che da qualche parte le bottiglie vadano, magari nell’Horeca e anche l’export rispetto all’anno scorso è andato meglio. Certo, in prospettiva non è tutto rosa. Toscana nelle etichette? Il vino toscano è sinonimo di qualità e bellezza, un metamarchio certamente aiuterebbe”. Così, a WineNews, da PrimAnteprima, Fabio Del Bravo, Direzione servizi e Sviluppo rurale di Ismea.

