“Del vino italiano è bello raccontare la varietà, con tanti territori poco conosciuti da scoprire”

A WineNews Danielle Callegari, italian editor per “The Wine Enthusiast” (insieme a Jeff Porter). “Il rapporto qualità/prezzo è un punto di forza. Io insegno anche storia e lingua italiana, e spesso vino e cibo sono una porta di accesso, per molti, per conoscere l’Italia, ma dobbiamo stare attenti al linguaggio che usiamo per raccontare il vino del Belpaese, che con la sua grande varietà rischia di essere molto complicato da capire. Ora sul mercato americano è un momento difficile, ma il vino italiano resta tra i preferiti dai consumatori”.

