Delarocque Bistrot - Milano

A Milano, da quest’anno, c’è il Delarocque (Maison indipendente di Le Mesnil-sur-Oger) Restaurant & Champagne, il primo ristorante in Italia di proprietà di un marchio di Champagne, che racconta questo celeberrimo vino, affiancandolo a una cucina contemporanea. Da Delarocoque Restaurant & Champagne, i piatti poveri della tradizione vengono rivisitati dallo chef Pietro Tiglio, offrendo menù di stagione, accanto agli evergreen come il plateau di crudi, da condire con il succo dei migliori limoni di Amalfi, portate a base di pesce tra cui scampi con mela annurca, foie gras e quinoa soffiata, linguina di Gragnano condita con vongole, zucchine, bottarga e, tra i secondi, Ricciola con melanzana, cipolla rossa e un saporitissimo guazzetto di cozze. Non mancano alcune proposte di carne come il vitello tonnato con sedano e capperi o l’inconfondibile milanese di manzo limousine con rucola, grana e pomodorini confit, salsa all’aceto balsamico e senape. Un itinerario sensoriale, naturalmente, costruito su misura sullo Champagne Delarocque.

