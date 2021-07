Dentro “Il Tempio del Brunello”, il museo interattivo tra vino e storia del territorio a Montalcino

Il progetto firmato da Opera Laboratori, leader in Italia nei servizi museali, nel trecentesco Chiostro di Sant’Agostino. Con il Consorzio del Brunello. Da un lato la ricchezza artistica millenaria del territorio, dall’altro quella agricola enogastronomica, rappresentata dal Brunello di Montalcino in primis, ma non solo. Due pilastri dell’economia e della storia di Montalcino, uno dei territori del vino più importanti nel mondo, che ora iniziano un percorso di valorizzazione reciproca e comune.

Copyright © 2000/2021