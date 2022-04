Derthona, un bianco a misura di territorio e di mercato, anticiclico e in crescita continua

Da 3,5 a oltre 300 ettari vitati in poco più di 20 anni. Basta questo a raccontare la crescita ed il successo della Doc Derthona e del Timorasso dei Colli Tortonesi, il bianco autoctono piemontese protagonista di una delle realtà più interessanti e solide dell’intero panorama vitivinicolo. Da “Derthona 2.0”, anteprima delle nuove annate per la prima volta in una cornice condivisa dai produttori del territorio, le parole, a WineNews, di Gian Paolo Repetto, presidente Consorzio dei Vini dei Colli Tortonesi, e di Walter Massa, che del Timorasso è il filosofo ed il padre putativo.

