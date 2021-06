Dezzani, Docg Barbera d'Asti Superiore La Luna e le Stelle 2017

Nasce nel 1934 questa realtà produttiva con sede a Cocconato d’Asti per opera di Luigi Dezzani, che all’epoca vendeva le sue uve. Il figlio Romolo, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, struttura meglio l’azienda ed oggi suo figlio Luigi l’ha condotta alla commercializzazione anche internazionale, sotto l’egida di Villa Rivalta, che raccoglie centinaia di famiglie in forma cooperativa. La Barbera d’Asti La Luna e le Stelle 2017 profuma di frutta rossa, soprattutto di mora, con cenni di vaniglia e cioccolato a rifinitura. In bocca, lo sviluppo del vino è denso e succoso dai tratti leggermente dolci che conducono ad un finale profondo e serrato.

