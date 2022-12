Di agricoltura, promozione, cultura, scuola e vino, con il Ministro Francesco Lollobrigida

Il futuro dell’Italia, “superpotenza della qualità alimentare”, nel “vis a vis” a “Bibenda 2023” by Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci. “Dobbiamo difendere le nostre peculiarità per difendere il nostro modello alimentare da chi vuole distruggerlo. Ma anche far lavorare più in sinergia con il mondo del cibo e del vino con quello della cultura. E dobbiamo andare avanti sul progetto di educazione a cibo, agricoltura e vino, nelle scuole. Altri hanno provato a farlo, noi speriamo di riuscirci”.

Copyright © 2000/2022